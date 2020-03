Die Coronavirus-Epidemie stellt insbesondere für ältere Menschen eine große Gefahr dar. Zu ihrem Schutz werden in den Bezirken Murtal und Murau nun umfangreiche und teils drastische Maßnahmen ergriffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© SW

Leicht habe man sich die Entscheidung nicht gemacht, betont Seniorenheimleiter Klaus Sauseng. Nach Gesprächen mit der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde sei schließlich jedoch die Entscheidung gefallen: Für das Seniorenkompetenzzentrum Weidenhof in Stadl an der Mur, in dem aktuell 71 Personen untergebracht sind, gilt aufgrund der Corona-Epidemie ab sofort ein generelles Besuchsverbot.