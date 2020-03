Italien und nun auch Österreich ergreifen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus massive Maßnahmen. Die EU-Staats- und Regierungschefs tagen am Dienstag per Videokonferenz über die Koordinierung ihrer Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Krise beraten. Kanzlerin Merkel befürchtet große Ansteckungswelle. Indessen hat Chinas Staatschef erstmals Wuhan besucht. Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

Fieberkontrollen am Grenzübergang Thörl-Maglern © Daniel Raunig

Italien ist in Europa am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Jedoch konnte Italiens "Patient 1" aus der Intensivstation entlassen werden. In Südkorea ist die Zahl der Virusinfektionen mit Sars-CoV-19 derzeit rückläufig. Auch die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen in China ist zuletzt deutlich zurückgegangen. In Österreich gibt es mit Stand Mittwochfrüh 206 positiv getestete Personen, vier sind genesen.

Jetzt greift auch Österreich zu drastischen Maßnahmen: Die Bundesregierung verhängt Einreisestopp für Personen aus Italien. Universitäten und Fachhochschulen werden ab Montag gesperrt. Regierung sagt Veranstaltungen ab 100 (Indoor) bzw. 500 Personen (Outdoor) ab - ab heute Nachmittag. Direktoren sollen sich auf Schulschließungen vorbereiten. Alle Skikurse und Schulveranstaltungen werden abgesagt. Die Fußball-Bundesliga sagt die nächsten beiden Runden ab. Der ORF hat die Sendung Dancing Stars bis auf weiteres aus dem Programm genommen.





Mit 24 neu nachgewiesenen Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in China wieder leicht gestiegen. Wie aus am Mittwoch von der Pekinger Gesundheitskommission vorgelegten Zahlen hervorging, wurden damit landesweit fünf Fälle mehr als am Dienstag registriert, als die bisher niedrigste Zahl neuer Covid-19-Erkrankungen seit Ausbruch der Epidemie verkündet worden war. Auch die Zahl der neuen Todesfälle legte im Vergleich zum Vortag wieder leicht von 17 auf 22 zu. Insgesamt blieben die Fallzahlen laut der offiziellen Angaben jedoch auf einem niedrigen Niveau.

In der Stadt Codogno , wo der erste italienische Fall gemeldet worden war, gibt es erstmals keine Neuinfektionen.

, wo der erste italienische Fall gemeldet worden war, gibt es erstmals keine Neuinfektionen. Verstöße im Zusammenhang mit den heute fixierten Auflagen in Sachen Coronavirus können recht empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen. Basis dafür sind die Paragrafen 39 und 40 im Epidemiegesetz. Zuwiderhandeln behördlicher Vorgaben kann mit einem vierstelligen Bußgeld pönalisiert werden.





Von der Leyen kündigte EU-Fonds über 25 Milliarden Euro an.

Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Europäische Union zu umfassendem Handeln aufgefordert. "Europa muss alles tun, was auf gesundheitlichem und auf wirtschaftlichem Gebiet nötig ist" , twitterte Macron zum Ende eines virtuellen Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs. Sie hatten in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz am Dienstag gut zweieinhalb Stunden über die verschärfte Lage beraten. "Angesichts des Coronavirus dürfen wir keinen Platz für Spekulationen und Instabilität lassen", verlangte Macron.Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bette l rief seine Amtskollegen dazu auf, nationale Maßnahmen zu koordiniere:

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass sich rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken könnten . 60 bis 70 Prozent könnten sich infizieren, sagte sie nach Teilnehmerangaben in der Fraktionssitzung am Dienstag. Die Zahlen hatten Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten bereits vor einiger Zeit genannt. Noch sei unbekannt, in welcher Zeit dieses Infektionsgeschehen verlaufe, betonte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charite in Berlin. "Das kann durchaus zwei Jahre dauern oder sogar noch länger."





Italiens Premier Giuseppe Conte hat verlautbart, ganz Italien wegen der Corona-Epidemie zur Sperrzone zu erklären. Conte kündigte am Montagabend an, die Reisefreiheit zu stoppen. Lediglich wenige Ausnahmen würden zugelassen. Die Maßnahmen treten direkt nach Unterzeichnung der Verordnung noch Montagabend in Kraft. Petersdom und Petersplatz werden für

Touristen geschlossen, wie der Vatikan mitteilt. Dies gilt auch für geführte Reisegruppen. Elf Häftlinge starben bisher bei einer Gefängnisrevolte, die in Italien wegen Maßnahmen gegen das Coronavirus ausgebrochen ist. Die Lombardei befürchtet einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems, Hotels und Messehallen sollen für Infizierte ausgerüstet werden.





Die italienische Reederei Costa Crociere setzt ihre Kreuzfahrten im Mittelmeerraum bis zum 3. April aus.





Österreicher sollen Italien verlassen: In der Nacht auf Dienstag ruft das Außenministerium Österreicher zur Rückkehr aus Italien auf. Für Österreichs Nachbarland gilt eine volle Reisewarnung der Sicherheitsstufe 6.





In der Nacht auf Dienstag ruft das Außenministerium Österreicher zur Rückkehr aus Italien auf. Für Österreichs Nachbarland gilt eine volle Reisewarnung der Sicherheitsstufe 6. Die EU-Kommission hat die von Italien landesweit verhängten Reise- und Versammlungsbeschränkungen wegen des Coronavirus begrüßt. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis lobte am Dienstag "sehr mutige Maßnahmen", um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

lobte am Dienstag "sehr mutige Maßnahmen", um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 ist nördlich der Millionenmetropole New York ein "Eindämmungsbereich" mit einem Durchmesser von etwa eineinhalb Kilometern eingerichtet worden. In der kleinen Stadt New Rochelle gebe es außergewöhnlich viele Fälle, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag. Ab Donnerstag und mindestens bis zum 25. März würden in dem Eindämmungsbereich in der Stadt deshalb unter anderem Schulen und Glaubenseinrichtungen geschlossen. Läden dürfen aber geöffnet bleiben. Die Nationalgarde werde dabei helfen, öffentliche Einrichtungen zu säubern und Essen zu verteilen.

Staatschef Xi Jinping verkündete, dass Epidemie in Hubei "im Wesentlichen eingedämmt" sei. Eineinhalb Monate nach der Verhängung einer Quarantäne über die gesamte chinesische Provinz Hubei hatten die Behörden die Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zuletzt gelockert.





Staatschef Xi Jinping verkündete, dass Epidemie in Hubei "im Wesentlichen eingedämmt" sei. Eineinhalb Monate nach der Verhängung einer Quarantäne über die gesamte chinesische Provinz Hubei hatten die Behörden die Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zuletzt gelockert. Das Robert-Koch-Institut wird im Laufe des Tages ganz Italien als Risikogebiet einstufen, wie RKI-Chef Lothar Wieler ankündigt. Die Situation sei ernst.

Die italienische Regierung will am Mittwoch ein Paket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie im Wert von circa zehn Milliarden Euro verabschieden.

In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt gibt es in Italien 631 Todesopfer. Das sind 168 mehr als am Vortag, teilten die regionalen Behörden am Montagabend in Mailand mit. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 8.514, am Vortag waren es noch 7.985. 1.004 Patienten sind inzwischen genesen.

Alle Skigebiete wurden geschlossen. "Patient 1" geht es aber besser.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat per Verordnung Landeverbot für Flugzeuge aus China, dem Iran, Südkorea und Teilen Italiens verhängt.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog:

