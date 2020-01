Flitzerin in Schladming

Markus Cebul mit Flitzerin Kinsey Wolanski © EXPA/Martin Huber

"Und wieder zurück im ,echten' Leben! Danke Schladming und danke Kinsey ...". Das hat Markus Cebul am 30. Jänner auf Facebook gepostet - mit einem Foto, auf dem er mit Flitzerin Kinsey Wolanski zu sehen ist. Der Knittelfelder war beim Nachtslalom in Schladming für das Securityunternehmen SSG im Einsatz - und durfte als Erster die attraktive Frau im Badeanzug "in Empfang nehmen".