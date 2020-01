Facebook

Dieses Bild hat Pichler mit dem Handy aufgenommen - ihre Kamera hat sie mit zahlreichen anderen Wertgegenständen evakuiert © GK-photography

Es hätte ein spannendes Projekt werden sollen, eine Auszeit vom Alltag. Die Fohnsdorfer Fotografin Kerstin Pichler bereist seit Ende Oktober 2019 gemeinsam mit ihrem Partner Gregor Turecek Australien, besitzt ein "Work and Travel-Visum" für ein Jahr. Für das gemeinsame Projekt „Travel photography on the next level“ durchkämmt das Paar ferne Länder auf der Suche nach unberührten Orten. "Wir kamen am Ende des australischen Frühjahrs in Sydney an, das ist eigentlich keine Saison für Buschfeuer", erzählt Pichler. Wir erreichen die Steirerin nur im Chat, die Internetverbindung reicht für einen Anruf nicht aus. Denn: Pichler ist nun mittendrin in den verheerenden Buschfeuern, die die Welt seit Tagen in Atem halten.