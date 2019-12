Gesetzesänderung"Dachte, das Raucher-Thema wäre nach ein paar Tagen wieder vom Tisch"

Rund einen Monat nach Inkrafttreten des Rauchverbots in der Gastronomie fällt die Zwischenbilanz heimischer Lokalbetreiber und Wirte durchwachsen aus. Fast einhellig wird von Einbußen berichtet - existenzgefährdend seien diese aber nicht.

Rene Liebminger betreibt das London-Inn-Pub in Knittelfeld © Patrick Neves

Am 1. November war es soweit: Nach jahrzehntelangen Diskussionen wurde österreichweit ein generelles Rauchverbot in der Tages- und Nachtgastronomie eingeführt. Der blaue Dunst in Restaurants, Cafés oder Bars sollte laut dem neuen Gesetz ab sofort der Vergangenheit angehören.