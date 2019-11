Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael und Michaela Mehr: In ihrem Café Mittoni wird ab sofort nicht mehr geraucht © Sarah Ruckhofer

Es hat sich ausgeraucht in österreichischen Lokalen. Während einige Gastronomen froh über das Ende der „Rauchzeit“ sind, fürchten andere um ihre Existenz. „Die Gäste jammern gewaltig“, erzählt etwa Franz Perschler vom gleichnamigen Gasthaus in Fohnsdorf. „Ein paar verschwinden sogar heimlich am Klo und rauchen dort. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff.“ Grundsätzlich ist Perschler froh über das generelle Rauchverbot: „Ich bin wirklich stolz darauf, es taugt mir und meinen Mitarbeitern.“ Seine Beobachtungen nach den ersten rauchfreien Tagen? „Die Gäste bleiben trotzdem herinnen und ratschen mit mir. Zum Rauchen gehen nur ganz wenige nach draußen.“