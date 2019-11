Facebook

Zu einem ersten Einsatz der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Rauchverbot ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Wiener Gürtellokal gekommen. Ein Brüderpaar ignorierte das Gesetz und zündete sich Zigaretten an. Der Türsteher machte die beiden auf das Rauchverbot aufmerksam. Daraufhin dämpften die Brüder die Glimmstängel zwar aus. Als der Security wieder wegging, zündeten sie sie wieder an.

Als die 21- und 25-jährigen Wiener des Lokales am Lerchenfelder Gürtel verwiesen wurden, wurden sie gegenüber dem Türsteher handgreiflich. Aufgrund dessen holte der Lokalbetreiber die Polizei. Die Brüder verhielten sich alles andere als kooperativ. Sie beschimpften die Beamten und attackierten diese, noch bevor sie zum Sachverhalt befragt werden konnten.

Als sie die Polizisten mit dem Umbringen bedrohten, wurden sie festgenommen. Ihnen drohen neben der Missachtung des Rauchverbots Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen schwerer Körperverletzung. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Seit 1. November herrscht in Österreich das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie - ohne Ausnahmen. Für widerrechtlich Rauchende drohen saftige Strafe. Beim ersten Mal sind bis zu 100 Euro fällig, im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro.