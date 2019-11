Seit Freitag darf in Lokalen nicht mehr geraucht werden. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Folgen das ihrer Meinung nach für die Gastronomie haben wird.

Seit 1. November: Rauchverbot in allen Lokalen © APA/LUKAS WODICKA

Seit Jahren wird darüber diskutiert, nun gilt es: Das Rauchverbot in Lokalen. Auch in Graz wurden in der Nacht auf den 1. November die Zigaretten ausgedämpft.