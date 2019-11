Mit einem neuen Konzept will Samed Gümüs die Zukunft der Shisha-Bar in Fohnsdorf sichern - und hofft auf die Politik.

Shisha-Bars stehen österreichweit vor einer ungewissen Zukunft © SUJETBILD (c) alfa27 - stock.adobe.com

Für viele junge Murtaler ist das wohl eine erfreuliche Nachricht: Trotz des zu Monatsbeginn in Kraft getretenen Rauchverbots in Lokalen bleibt die beliebte Shisha-Bar in der Arena Fohnsdorf zumindest vorerst geöffnet. Möglich wird das durch ein neues Konzept, wie Betreiber Samed Gümüs gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt.