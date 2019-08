Facebook

Ausdauer und Wissen ist bei den Bewerben gefragt © Thomas Zeiler

Der 23. steirische Landes-Wasserwehrleistungsbewerb findet von 30. bis 31. August erstmals in Apfelberg statt: Erwartet werden 600 Zillen-Besatzungen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie ein 75-köpfiger Bewerterstab. Je nach Kategorie wird eine Holzzille besetzt mit einem oder zwei Mann die Strecke von rund 300 Metern flussaufwärts durch vier Tore geschoben. Während der Fahrt müssen die Feuerwehrleute auch noch zwei Schwimmhölzer an Bord holen.

Neben der körperlichen Anstrengung wird den Teilnehmern auch geistige Fitness abverlangt: In den Kategorien Bronze und Silber werden fünf verschiedene Knotenarten geprüft, in der Königsklasse Gold müssen die Feuerwehrleute noch zusätzlich mehr als 150 Theoriefragen richtig beantworten können.

Der Bewerb findet auf der Mur, in der Lässer Au in Apfelberg statt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Die Bewerbe starten alle 30 bis 60 Sekunden, Beginn ist am Freitag um 9 und am Samstag um 7 Uhr.