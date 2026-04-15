Max Lercher schafft sich selbst als Parteivorsitzender in seiner Heimatregion ab. So könnte man zugespitzt die Entwicklungen in der Murauer Bezirks-SPÖ zusammenfassen. Lercher ist derzeit nicht nur Landesparteichef, sondern auch Regionsvorsitzender der SPÖ für Murtal und Murau. Diese Großregion wird nun aufgesplittet: Heuer führt die SPÖ wieder Bezirksorganisationen ein, wie es sie früher gegeben hat.

Neue Kandidaten

Die personellen Weichen dafür wurden am Dienstagabend bei einer Vorstandssitzung in Pöls gestellt. Die offizielle Wahl erfolgt bei Parteitagen im Juni. In Max Lerchers Heimatbezirk Murau wird Gerhard Hörmann den Parteivorsitz übernehmen. Der aus St. Peter am Kammersberg stammende Max Lercher kandidiert nicht mehr und begründet das mit dem großen Zeitaufwand für seine Funktion als Landesparteichef. Hörmann wird in der Partei als ausgleichende und ruhige Persönlichkeit geschätzt. Sein Stellvertreter wird Vinzenz Müller aus Murau.

Max Lercher gibt die regionalen Parteiagenden ab und will sich voll auf die Landespartei konzentrieren © APA / Erwin Scheriau

Max Lercher sitzt damit künftig zwar auf einem regionalen Mandat, spielt in der Bezirkspartei künftig jedoch keine Rolle mehr – zumindest formell. Zur Erinnerung: Gabriele Kolar hat Max Lercher nach der Landtagswahl 2024 ihr Mandat „geschenkt“ und dafür einen Sitz im Bundesrat erhalten.

Interner Rückhalt

Im Bezirk Murtal wird ein politischer Haudegen neuer Parteivorsitzender. Mit dem Nationalratsabgeordneten Wolfgang Moitzi übernimmt auch hier ein besonnener Politiker das Ruder, der in der SPÖ über großen Rückhalt verfügt. Moitzi ist nicht zufällig Verkehrssprecher der Bundespartei, widmet er dem Thema Verkehr doch schon seit vielen Jahren einen politischen Schwerpunkt. Außerdem ist er Gemeinderat in seiner Heimatstadt Spielberg. Als seine Stellvertreter nominiert sind Harald Bergmann, Elke Florian und Gabriele Kolar.

Am 19. Juni findet in Spielberg die Murtaler Bezirkskonferenz statt, bei der die Wahl erfolgt. „Es wird keine Delegiertenkonferenz, wir werden alle Parteimitglieder einladen“, kündigt Moitzi an. Als Gast erwartet man Finanzminister Markus Marterbauer. Bereits am 13. Juni lädt die Murauer SPÖ zur Bezirkskonferenz.

Frauenvorsitzende

Nominiert hat der Regionalvorstand auch die künftigen Frauenvorsitzenden: Die amtierende Frauenchefin Gabriele Kolar übernimmt diese Funktion im Bezirk Murtal. Im Bezirk Murau wird die ehemalige Bürgermeisterin von Teufenbach, Lydia Künstner-Stöckl, neue Frauenvorsitzende.