Die Finger fest um kleine, goldene Heiligenbildchen geschlossen, sitzt eine junge Frau in der ersten Reihe des Gerichtssaals. Es wirkt so, als würde sie versuchen, mit dieser stillen Geste Einfluss auf den Ausgang der Verhandlung zu nehmen. Vor ihr ihr Lebensgefährte, elegant im Maßanzug, die Aktentasche neben dem Stuhl abgestellt. Man denkt eher an einen Geschäftstermin als an eine Anklage wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Doch darum geht es an diesem Tag vor Richter Richard Gollner am Landesgericht Leoben.

Mit Skistöcken Beamte verletzt

Im Jänner dieses Jahres soll der Mann im Skigebiet Kreischberg bei einer Amtshandlung die Kontrolle verloren haben, mit einem Skistock gestikuliert, sich gegen zwei Polizeibeamte gestemmt und diese verletzt haben. Der Angeklagte bekennt sich schuldig. Seine Lebensgefährtin muss nicht aussagen – sie macht von ihrem Aussagebefreiungsrecht Gebrauch: Eine Sonderregelung des Gesetzgebers, damit man Angehörige nicht belasten muss.

„Sprechen Sie Deutsch?“, fragt Gollner. „Nein“, antwortet der Angeklagte, auf Deutsch. „Die erste Lüge“, scherzt Gollner, der Dolmetscher übernimmt. Der Verteidiger spricht von einem Missverständnis, das der ganzen Situation zugrunde liege: Die Lebensgefährtin des Angeklagten sei fälschlicherweise beschuldigt worden, Skier gestohlen zu haben, was zu einer emotional aufgeheizten Lage geführt habe. Sein Mandant habe die Kontrolle verloren, „leider ein bissl übertrieben“, wie er sagt, sei aber bereit, Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen und den Schaden wiedergutzumachen. Für Richter Gollner ist damit nur ein Teil der Sache geklärt.

„Es braucht ein Normgespräch“

Er kündigt an, dass es ein „Normgespräch“ brauchen werde, und meint damit eine grundsätzliche Klärung darüber, wie man sich gegenüber Einsatzkräften zu verhalten habe. Er erklärt, dass Polizeibeamte, ebenso wie Rettungskräfte oder Feuerwehr, im Alltag Situationen ausgesetzt seien, die Respekt und nicht Eskalation erfordern: „Ich bin über 50, aber ich bin noch nie festgenommen worden“, sagt er, und ergänzt, dass es in Mitteleuropa zum Selbstverständnis gehöre, dass Polizeibeamte korrekt und deeskalierend agieren. Daraus leite sich auch eine Erwartung an das Verhalten jedes Einzelnen ab: „Ich habe mich meinen Mitmenschen und Einsatzorganisationen gegenüber besonders zuvorkommend zu verhalten.“

Der Angeklagte nickt und lässt über den Dolmetscher ausrichten, dass ihm sein Verhalten leidtue. Er habe sich bereits nach dem Vorfall entschuldigt und wolle dies nun nochmals tun, auch gegenüber der Republik Österreich, wie er betont.

Diversion gerade noch möglich

Ein Gruppeninspektor der Polizei wird als Zeuge aufgerufen und schildert die Folgen des Vorfalls: Prellungen habe er davongetragen, er macht 200 Euro Schmerzengeld geltend. Der Angeklagte bezahlt den Betrag noch im Saal und reicht dem Beamten die Hand.

Am Ende steht die Frage nach den rechtlichen Konsequenzen. „Ich will auf keinen Fall kleinreden, was passiert ist“, sagt Gollner. Es handle sich um eine „spürbare Sanktion“, betont der Richter, die zwar Konsequenzen sichtbar mache, aber die Möglichkeit eröffne, ohne Eintrag im Strafregister weiterzuleben.

Der Angeklagte muss 4700 Euro an die Republik sowie weitere 200 Euro an den zweiten verletzten Beamten zahlen. Im Gegenzug bleibt ihm eine Vorstrafe erspart, vorausgesetzt, die Diversion wird akzeptiert und bleibt seitens der Staatsanwaltschaft unangefochten.