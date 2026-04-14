Bei einem Krampuslauf in Graz-Umgebung im Dezember 2025 kam es zu einem Vorfall, der nun am Landesgericht Leoben landete: Ein junger Erwachsener und ein Jugendlicher aus der Obersteiermark waren als Krampusse unterwegs und haben mit ihren Ruten drei ehrenamtliche Rettungssanitäterinnen des Roten Kreuzes geschlagen und verletzt. Den mehrmaligen Aufforderungen, aufzuhören, haben sie nicht Folge geleistet.

„Gehört zum Brauchtum dazu“

Dabei kann sich der Ältere der beiden Männer, ein 19-jähriger Obersteirer, selbst nicht so recht erklären, warum er zugeschlagen hat. Alkohol habe er nicht getrunken. Und er habe gewusst, dass Schläge mit der Rute verboten sind, habe sich aber „nichts weiter dabei gedacht“, es gehöre einfach zum Brauchtum dazu.

Dieser Brauchtum bescherte zwei Betroffenen Schürfwunden am Bein, einen verrenkten Finger und zumindest eine Woche Schmerzen. Eine dritte Betroffene, die von dem jüngeren Angeklagten verletzt wurde, erlitt trotz drei Schichten Kleidung – einer Strumpfhose, Thermo-Leggings sowie der Diensthose – Striemen und Hämatome.

Am Landesgericht Leoben wurde der Vorfall beim Krampuslauf ausführlich erörtert © KLZ / Klara Erregger

Vor Richter Peter Wilhelm zeigt sich der 19-Jährige nun aber geständig. Der zweite, jugendliche Angeklagte konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Verhandlung teilnehmen, übernehme aber ebenfalls die Verantwortung für seine Taten.

Zwei von den drei Betroffenen fordern kein Schmerzengeld. Das rechnet ihnen der Richter hoch an: „Sie verbringen schon Ihre Freizeit damit, anderen zu helfen, und verlangen dann nicht einmal Schmerzengeld. Da können Sie sich doppelt bedanken“, fügt er in Richtung des anwesenden Angeklagten hinzu.

Offizielle Entschuldigung

Letztendlich einigt man sich im Gerichtssaal auf eine Diversion mit einer Geldbuße von 800 Euro für den anwesenden jungen Erwachsenen, der bis dato unbescholten ist. Dazu muss er ein Schmerzengeld in Höhe von 1000 Euro begleichen, wovon er 400 Euro in bar schon zu Beginn der Verhandlung an eine Privatbeteiligtenvertreterin übergibt. Dem zweiten Angeklagten will der Richter ebenfalls ein Diversion anbieten. Dieser soll hingegen nur 600 Euro bezahlen müssen, da es sich um einen Jugendlichen handle und dieser nur eine Person verletzt habe.

Abschließend entschuldigt sich der 19-Jährige noch persönlich bei allen Betroffenen, welche die Entschuldigung mit einem Handschlag annehmen.