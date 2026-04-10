Pumpkin Spice Latte, Mango-, Pistazien- oder Chai-Kaffee: Getränke, die man eher aus hippen Cafés in Wien oder Berlin kennt, gibt es ab 13. April auch in Judenburg am Hauptplatz. Und zwar ausgerechnet dort, wo bereits ein Kaffeehaus steht: Nur ein paar Schritte entfernt von „Mittoni“ sperrt „Jamila Coffee“ in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Kaiserfleisch“ auf. Drinnen wird derzeit noch geschraubt, die Theke ist soeben fertig geworden, die Kaffeemaschine von Faema ist gerade erst aus Italien gekommen.

Josiah Tiner sagt, er habe sich mehrere freie Immobilien in Judenburg angesehen, die Wahl fiel auf die Adresse Hauptplatz 2 – nicht zuletzt wegen des günstigen Mietpreises.

Rösterei in Spielberg bleibt bestehen

Es solle ein modernes Kaffeehaus werden, mit Bücherregal zum Tauschen, hausgemachten Kuchen, Snacks und einem Angebot, das über den klassischen Espresso hinausgeht: Über 80 Kaffeevariationen stehen auf der Karte, Trendgetränke genauso wie Klassiker. „So etwas hat in Judenburg gefehlt“, sagt Tiner. Am 13. April wird es ab 12 Uhr mittags ein spezielles Eröffnungsangebot geben – Kaffee und Kuchen zum Fixpreis von fünf Euro.



Dass er nun ein zweites Lokal mit dem Namen „Jamila Coffee“ eröffnet, hat einen wirtschaftlichen Grund. Tiners Rösterei in Spielberg beliefert seit Jahren Kaffeehäuser in ganz Österreich. Doch das Geschäft habe sich verändert: „Früher hat ein Lokal 30 bis 50 Kilo Kaffee im Monat bestellt“, sagt er. Heute seien es oft nur noch zehn. Gleichzeitig müsste man die Preise anpassen, ein Espresso um mehr als drei Euro sei keine Seltenheit mehr. „Das ist nicht gesund für das Geschäft.“ Die Lösung war für ihn, den letzten Schritt selbst zu gehen: „Ich beliefere mich jetzt selbst.“

Aus Liebe kam er ins Murtal

Geröstet wird weiterhin in Spielberg, in einem laut eigenen Angaben europaweit einzigartigen Heißluftverfahren. „Die Bohnen schweben dabei auf einem heißen Luftpolster“, erklärt Tiner. Im Lokal in Judenburg landet dieser Kaffee dann direkt in der Tasse.

Geleitet wird das Café von Michaela Grasser, die einige noch aus ihrer Zeit bei Sorger kennen. Judenburg ist dabei nur der Anfang: Ein bis zwei neue Standorte pro Jahr sind geplant, ausgehend vom Murtal, sagt Tiner, der ursprünglich aus Amerika stammt und aus Liebe zu seiner Frau Elke ins Murtal kam. „Ich habe es nicht bereut. Ich bin der Meinung, dass man nur glücklich sein kann, wenn man das tut, was man liebt. Kaffee ist seit meinem 7. Lebensjahr meine Leidenschaft, und die lebe ich auch“, sagt er.