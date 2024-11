Wie berichtet, hat der ehemalige Zeltweger Architekt Erwin Kahr (96), Gelder aus seiner Stiftung der Pfarre Zeltweg zur Verfügung gestellt. Dies führte zum Ankauf einer neuen Orgel, da das bisherige Instrument zwar voll funktionsfähig, aber schon 118 Jahre alt ist. Die neue Orgel wurde in Rekordzeit aufgebaut, die alte Orgel steht nun zum Verkauf. Leider konnte Kahr aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Weihe teilnehmen, will aber im kommenden Jahr die Pfarre besuchen.