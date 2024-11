Pionierarbeit soll in den kommenden fünf Jahren in Murau geleistet werden. Der Bezirk ist bekannt für seine Vorreiterrolle im Bereich der erneuerbaren Energie. Der Ausbau hat funktioniert, der Bezirk produziert übers Jahr gesehen bilanziell dreimal mehr Strom als er verbrauchen kann, doch nun steht die Frage im Raum: Wie kann diese Energie bedarfsgerecht eingesetzt werden? Welche Lösung gibt es für eine effiziente Nutzung des Stroms? Nicht nur was das Netz, sondern auch den Markt angeht.