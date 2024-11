2023 wurde so viel Öl und Gas gefördert wie nie zuvor

In dem Jahr, in dem man sich bei der Weltklimakonferenz einigte, das Ende der Förderung fossiler Energie einzuläuten. Öl- und Gasförderung mit 55,5 Milliarden Barrel Öläquivalent erstmals über Vor-Corona-Höchstwert. OMV mit Großprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer in der Kritik.