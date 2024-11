Mitten in der Steiermark hat Murau eine beeindruckende Wende vollzogen: Die Region gilt als Vorreiter in Sachen nachhaltige Energie. In der neuen Dokumentation „Das Modell Murau – Eine Region in der Energiewende“ begleitet der Filmemacher Fritz Aigner Menschen, die diesen Wandel aktiv mitgestalten. Dank eines Mixes aus Biomasse, Solarenergie, Wind- und Wasserkraft konnte Murau bereits eine Energieautarkie erreichen, die bundesweit beispielhaft ist. Schon vor 20 Jahren fasste Murau den ehrgeizigen Plan, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden und den Klimaschutz voranzutreiben. Heute versorgt die Region mit ihren 89 Wasserkraftwerken und über 1700 Photovoltaikanlagen nicht nur sich selbst, sondern exportiert Strom aus erneuerbaren Energien.