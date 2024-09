„Vielleicht wird an diesem Ort der Treibstoff erzeugt für die Airpower der Zukunft“, leitet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig seine Rede ein. Was noch utopisch klingt, wäre tatsächlich möglich. Denn in Zeltweg entsteht ein Forschungszentrum für Holztreibstoffe und Holzgase. Am Ende soll Biotreibstoff herauskommen, der in der Erprobungsphase zunächst in Traktoren-Tanks kommt. Geht alles gut, wäre aber eben auch die Produktion von sauberem Kerosin möglich. Die erzeugten Gase könnten in bestehende Erdgasnetze eingespeist werden.