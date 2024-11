„Bei euch fühle ich mich wie im Paradies!“ Dieser Satz einer Kundschaft wird Daniela Kreuzer wohl ewig in Erinnerung bleiben. Sie führt „das höchstgelegene Kaufhaus der Steiermark“ auf knapp 1600 Metern – und das ist nicht die einzige Besonderheit des Ladens: „Wir sind komplett eigenständig, gehören zu keiner Kette“, erzählt Kreuzer, die es kaum erwarten kann, dass Schnee fällt. Denn in der kalten Jahreszeit startet das Geschäft im Lachtal in die Hauptsaison. „Es heißt im und nicht am Lachtal“, betont die Geschäftsfrau. Und im Lachtal wird bekanntlich Ski gefahren. „Wir haben im Sommer und im Winter geöffnet, aber der Hauptumsatz wird natürlich im Winter gemacht.“