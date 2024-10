Wahlen bringen Veränderungen. So „wechselte“ nach der letzten Nationalratswahl der Murtaler Wolfgang Moitzi (SPÖ) vom Landtag in den Nationalrat. Auch wenn die Landtagswahlen nicht mehr weit sind, braucht es einen Nachrücker – und dieser kommt aus dem Bezirk Murau: Otto Rottensteiner wird für Moitzi in den Landtag einziehen – und das für voraussichtlich exakt eine Sitzung am 5. November, in der er angelobt wird.