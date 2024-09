Gefasst wirkt Bürgermeister Helmut Tscharre nach dem Wahlsonntag, der aus dem roten Fohnsdorf ein blaues gemacht hat. „Ich habe mit so einem Ergebnis gerechnet“, sagt Tscharre. Dass die FPÖ aber so massiv zulegen würde, das habe er nicht erwartet. Fohnsdorf gehörte 2019 zu den wenigen Gemeinden im Bezirk Murtal, in denen bei der Nationalratswahl die SPÖ die Nase vorne hatte. Am Sonntag ging die FPÖ als eindeutiger Gewinner hervor. „Der Wähler hat entschieden, das muss man respektieren.“ Für die SPÖ würde das Ergebnis bedeuten, in Zukunft „noch härter, noch intensiver zu arbeiten“. Was die Personaldebatte um SPÖ-Chef Andreas Babler angeht, meint Tscharre: „Das Wichtigste ist, dass endlich wieder Ruhe einkehrt. Es muss innerhalb der Partei Geschlossenheit herrschen und diese muss dann auch vermittelt werden.“