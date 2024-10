„Ohne den Papa geht gar nix“, stellt Maurice Egger gleich einmal fest. Der Papa, das ist Markus Holler aus Oberwölz. Und obwohl er selbst in Richtung Fußball und Skifahren neigt, hat er die Leidenschaft seines Sohnes von Anfang an gefördert. Maurice war schon mit elf Jahren mit einer KTM auf der herausfordernden Motocross-Strecke „Trattler“ in Schönberg-Lachtal unterwegs.