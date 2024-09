Er ist erst 17 Jahre jung und schon dreifacher Enduro-Staatsmeister: Valentino Hutter konnte vergangenen Samstag beim Staatsmeisterschafts-Final-Lauf in Guttaring (Kärnten) wieder auftrumpfen. Er war der einzige Pilot im gesamten Fahrerfeld, der bei der Sonderprüfung unter der Fünf-Minuten-Marke blieb. Damit konnte er sich den Overall-Tagessieg mit über 1,5 Minuten Vorsprung holen und wurde Jugend-Staatsmeister. In den vergangenen beiden Jahren erreichte er den Staatsmeistertitel in der Jugendklasse.