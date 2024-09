Ein Geschäft am Hauptplatz in Oberwölz beweist seine Vielseitigkeit gleich dreifach: Rund 5000 Artikel im Eisenwarengeschäft, 7000 Lebensmittelprodukte im Spar-Markt und eine eigene Tankstelle zeichnen den Betrieb aus. Das Ehepaar Michael und Maria Prieler betreibt diesen vielseitigen Laden und blickt auf 30 Jahre als Nahversorger in der Region zurück. Die beiden leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur lokalen Versorgung, sondern beleben auch den Hauptplatz von Oberwölz.