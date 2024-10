Vor zwei Jahren, am 22. Oktober 2022, verstarb Red-Bull-Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz. In der Steiermark wollte er ein Motorsport- und Luftfahrtzentrum von gewaltiger Dimension verwirklichen, das allerdings 2004 an einem Umweltbescheid gescheitert war. Mit jahrelanger Verzögerung wurde am Ende ein verkleinertes Projekt umgesetzt. Die Kleine Zeitung hat seinen engsten Vertrauten in Sachen „Projekt Spielberg“, Helmut Winkler, zum Interview gebeten.