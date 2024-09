Es war einer der letzten Immobilienkäufe, den der 2022 verstorbene Milliardär Dietrich Mateschitz in der Region Murtal getätigt hat. Vor dem Kauf hat er sich das Anwesen vulgo Eberdorfer in Eppenstein (Gemeinde Weißkirchen) noch an Ort und Stelle angeschaut. Die Idee war, eine Hofkäserei zu errichten und mit den Produkten die hauseigenen Gastro-Betriebe wie etwa das Steirerschlössl in Zeltweg oder den Hofwirt in Seckau zu versorgen.