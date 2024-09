Am Samstag, dem 31. August, traten Mario Stock, seit 2017 stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Peterdorf, und seine Freundin Tamara Rigelnik in der Kirche Althofen (Pfarre St. Peter am Kammersberg) in den Hafen der Ehe. Nach der feierlichen Trauung durch Diakon Rupert Unterkofler wurde das frischvermählte Paar vor der Kirche von den Kameraden der Feuerwehr Peterdorf mit einem Spalier empfangen. Wehrkommandant Manuel Galler überbrachte gemeinsam mit Vizebürgermeister und ehemaligem Hauptbrandinspektor Edmund Plank sowie Zugskommandant Eberhard Feichtner die Glückwünsche der Feuerwehr.