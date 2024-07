Eine besondere Trauung fand am Montag in Murau statt: Das Brautpaar lebt seit 45 Jahren zusammen, ein Sohn und eine Tochter sowie Enkelkinder zählen zur Familie. Am 22. Juli vollendete der Bräutigam sein 70. Lebensjahr. Das war auch der Anlass, sich gegenseitig beim Standesamt Murau das Jawort zu geben.