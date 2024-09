Der Altausseer Kirtag, ein traditionelles Volksfest im idyllischen Salzkammergut, war am vergangenen Wochenende Schauplatz eines vielbeachteten Auftritts: Valerie Huber, die Ex-Verlobte des bekannten Kabarettisten und Musikers Paul Pizzera, wurde dort in Begleitung des „Dancing Stars“-Profis Thomas Kraml gesehen. Die beiden wirkten verliebt und sorgten für Gesprächsstoff unter den Festbesuchern. Die Hochzeit mit dem Musiker war übrigens für dieses Jahr geplant gewesen. Kraml trennte sich erst im April von seiner Frau Bianca - nach 16 gemeinsamen Jahren.

Paul Pizzera und Valerie Huber waren seit Anfang 2022 verlobt, im August 2023 trennte sich das Paar © IMAGO/(c) Kurt Piles / Imago / Wien

Reaktionen in den Sozialen Medien

In den sozialen Medien löste der Auftritt von Valerie Huber und Thomas Kraml natürlich ebenfalls zahlreiche Reaktionen aus. Viele Fans spekulieren bereits, ob sich hier eine neue Liebesbeziehung entwickelt. Andere kommentierten, dass die beiden ein wunderschönes Paar abgeben und gut zueinander passen.

Erst kürzlich hatte Kraml einen Auftritt im Wiener Salon Hübner mit seiner Tanzpartnerin Lizz Görgl, allerdings rein beruflich:

Paul Pizzera selbst hat sich bisher nicht zu den Gerüchten oder zu dem gemeinsamen Auftritt seiner Ex-Verlobten mit Thomas Kraml geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob sich Valerie Huber und Thomas Kraml öffentlich zu ihrer möglichen Beziehung äußern oder ob sie es bei den Andeutungen auf dem Altausseer Kirtag belassen. Thomas Kraml ist ein österreichischer Profitänzer, der vor allem durch seine Auftritte in der beliebten TV-Show „Dancing Stars“ bekannt wurde. Er ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Show und beeindruckt regelmäßig mit seinen Tanzkünsten und seiner charmanten Art.

Verliebt am Altausseer Kirtag

Huber und Kraml schlenderten Hand in Hand durch die Reihen der Stände, tauschten immer wieder verliebte Blicke und lachten miteinander. Augenzeugen berichteten, dass das Paar offensichtlich die Zeit miteinander genoss und keinerlei Berührungsängste zeigte. Ein Besucher des Kirtags beschrieb die Szene folgendermaßen: „Man konnte sehen, dass die beiden sich sehr nahe sind. Sie haben sich oft angelächelt und miteinander gescherzt. Es war schön zu sehen, wie glücklich sie gewirkt haben.“

Thomas Kraml mit seiner Tanzpartnerin Lizz Görgl bei Dancing Stars © (c) Kurt Piles / Imago / Wien via www.imago-images.de

Ehemalige Schönheitskönigin

Valerie Huber ist eine österreichische Schauspielerin und ehemalige Schönheitskönigin. Sie wurde 2014 zur „Miss Earth Austria“ gekürt und ist seitdem in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Neben ihrer Model- und Schauspielkarriere ist sie auch durch ihre Beziehung mit Paul Pizzera bekannt geworden.

Paul Pizzera - Kabarettist, Musiker und Teil des Erfolgs-Duos „Pizzera & Jaus“ Paul Pizzera - hat sich mit seinem Talent und Humor in den letzten Jahren einen festen Platz in der österreichischen Unterhaltungslandschaft erarbeitet. Die Beziehung zwischen Pizzera und Huber galt lange als stabil, doch das Paar trennte sich vor einiger Zeit, was für viele Fans überraschend kam.