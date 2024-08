In einer Sache sind sich alle einig: Feuerwerke und andere pyrotechnische Gegenstände haben auf einem dicht belegten Campingplatz voller feiernder Motorsport-Fans nichts zu suchen. Wer aber dafür verantwortlich ist und was man dagegen tun kann, da gehen die Meinungen in Spielberg auseinander. Vor der MotoGP haben sich wie berichtet Anrainer – darunter der langjährige Ring-Gegner Karl Arbesser – zusammengeschlossen, um koordinierte Lärmmessungen am Rennwochenende durchzuführen. Die Gruppe der rund 20 Anwohner fühlt sich von Behörde, Polizei und Gemeinde im Stich gelassen und plant nun einen drastischen Schritt – sie wollen die Campingplatzbetreiber am Rennwochenende anzeigen, wenn auf deren Grundstücken Feuerwerke abgeschossen werden.