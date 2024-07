In einer dreisten Betrugsmasche sind mehrere Murtaler Opfer einer Asphalt-Bande geworden, die sich als vermeintliche Bauunternehmer ausgaben. Eine betroffene Frau berichtet von ihren erschreckenden Erfahrungen: „Man sagt immer, man kann nicht so dumm sein, aber es war genauso wie in dem Artikel der Kleinen Zeitung.“ Die Rede ist von einem Bericht vom 12. Juli, in dem ein junger Bauer über seiner Erlebnisse erzählt.