„Mir ist wichtig, die Bevölkerung zu warnen, damit nicht noch jemand auf diesen Trick hereinfällt“, sagt der junge Murtaler. Er ist Landwirt, war an einem schönen Sommertag im „Heustress“, die Ernte musste zeitnah erledigt werden. „Das haben die sicher gewusst“, sagt er, und meint damit die Szene, die sich ihm bot: Ein Baustellenfahrzeug mit Grazer Kennzeichen fuhr in seinen Hof und ein Arbeiter, der Englisch sprach, erklärte, dass sein Trupp in der Nähe Asphaltierungsarbeiten durchgeführt habe und davon etwas Asphalt übrig geblieben sei. „Das klang für mich schlüssig, ich kam am selben Tag an Asphaltierungsarbeiten in der Gemeinde vorbei“, erzählt der Landwirt. Ihm wurde versprochen, lediglich den Asphalt zahlen zu müssen. Bezüglich des Preises konnten angeblich keine genauen Angaben gemacht werden, günstig sollte es jedenfalls sein.