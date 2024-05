„Sie gehören zu den Glückspilzen, die eine 8-tägige Wellness- und Kulturreise an die türkische Riviera für zwei Personen antreten dürfen“, steht in dem Brief, den eine Judenburgerin vergangene Woche erhalten hat. „Wie Sie sich sicher erinnern, haben Sie am abgebildeten Gewinnspiel teilgenommen“, ist dort ebenso zu lesen. „Ich habe niemals an einem Reisegewinnspiel teilgenommen“, ist die Judenburgerin überzeugt. Besonders schockierend ist für sie, dass eine Lösungskarte dort abgedruckt ist – sie erkennt ihre Handschrift, die Name, Wohnadresse, Geburtsdatum und Telefonnummer angegeben hat. „Wie diese Herrschaften an meine Daten gekommen sind, kann ich mir nicht erklären“, sagt sie.