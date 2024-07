Wer bis Sonntagabend auf der Südstrecke unterwegs ist, sollte sich wohl auf eine längere Reise einstellen. Die schweren Unwetter vom Freitag sorgen nämlich auch im Zugverkehr für Einschränkungen. So sind im Zuge von heftigen Gewittern im Bereich des Neumarkter Sattels zwischen Kärnten und der Steiermark Schäden am Gleis und an der Oberleitung entstanden. Zusätzlich machen entwurzelte Bäume und die Gefahr von Hangrutschung derzeit keine Zugfahrten in diesem Bereich möglich.