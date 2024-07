Rien ne va plus - nichts geht mehr, hieß es am Freitagabend am Bahnhof in Unzmarkt. Aufgrund einer defekten Oberleitung und Gleisblockaden zwischen Neumarkt und Friesach in Folge des Gewitters wurden in den Abendstunden in den Bahnhöfen Unzmarkt und Friesach Züge an der Weiterfahrt gehindert.