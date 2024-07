Die Hitze drückt und für Reisende ist eine Bahnfahrt dieser Tage gerade in den nicht klimatisierten Waggons an sich schon eine Herausforderung. Auf der Südbahnstrecke kommt jetzt noch eine weitere Hürde hinzu: Wie die ÖBB melden, hat es im Bereich zwischen Krieglach und Mürzzuschlag einen Schaden an den Gleisen gegeben.