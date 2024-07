Dass das Judenburger Stadtfest zum 950. Geburtstag der Stadt ein voller Erfolg war, könne man getrost sagen, heißt es vonseiten Karoline Straner vom Judenburger Stadtmarketing. „Der O-Ton der Besucherinnen und Besucher war durchwegs ‚danke, dass es wieder ein Stadtfest gegeben hat‘“. „Gespürt“ habe man abseits vom Ferienbeginn und den Temperaturen, die wohl viele Leute an die Seen und in die Freibäder lockten, vor allem gleichzeitig stattfindende Veranstaltungen wie das Mazelle-Gartenfest in Zeltweg sowie das Pumperwaldlfest. Dennoch: rund 5000 Besucher dürften es gewesen sein, schätzt Straner.