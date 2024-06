Knittelfeld feiert seinen 800. Geburtstag, und das ausgiebig und in alle (Kunst-)Richtungen. Diesen Herbst wird es im Zuge dieser Feierlichkeiten ein interdisziplinäres Festival namens „Communication24“ geben. Der in Gaal geborene Künstler David Reumüller koordiniert das Projekt mit Karl Stocker gemeinsam. Das „Communication24“ findet vom 25. Oktober bis 2. November statt und erinnert an das „communication71“, das der Jugendkultur der Stadt in den 1970er Jahren Auftrieb gab. Ziel des Festivals ist nicht nur Unterhaltung und Kommunikation, sondern auch eine „Initialzündung“ für die Jugend zu sein.