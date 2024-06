Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus kam es am 19. Juni in Knittelfeld. „Gegen 10.30 Uhr brach im Bereich der Küche des Wohnhauses ein Brand aus“, wird vonseiten der Feuerwehr berichtet. „Unter schwerem Atemschutz ging es für die Feuerwehrleute in den zweiten Stock, um mit der Brandbekämpfung zu beginnen“, so Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Arnold Schlick von der Feuerwehr Knittelfeld.