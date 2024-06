Das Thema, das die Firma Kufner an diesem Dienstag Anfang Juni umtreibt, ist der Businesslauf am Red Bull Ring. „Diesmal sind 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, so viele wie noch nie“, freut sich Ulrich Sogl, Geschäftsführer der Weißkirchner Kufner GmbH. Das Unternehmen beschäftigt 130 Personen am Standort Weißkirchen, gehört der deutschen Kufner Holding GmbH, die auch Produktionsstätten in der Slowakei, in Deutschland und in China unterhält. Das Textilunternehmen schickt seine Hightech-Stoffe und Gewebe in die ganze Welt, wo sie bei Bekleidung, Möbeln oder Autositzen für Stabilität und Passform sorgen.