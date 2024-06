Eine Primärversorgungseinheit (PVE) oder Gesundheitszentrum soll erste Anlaufstelle für Patienten sein, Leistungen mehrerer Kassenärzte bieten und großzügige Öffnungszeiten haben. Die steirische Politik versucht solche Zentren voranzutreiben, nun gibt es einen Teilerfolg. Am Rande einer SPÖ-Pressekonferenz in Judenburg verkündete SPÖ-Landtagsabgeordnete Gabriele Kolar den Start eines neuen Gesundheitszentrums in Fohnsdorf.