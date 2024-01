Arztbesuche sind für Menschen mit Beeinträchtigung ein Ausnahmezustand - sie können nicht abschätzen, was mit ihnen passiert, wo sie sich befinden, und erinnern sich nur noch an die unangenehmen Gefühle der vorangegangenen Arztbesuche. Auch für Ärztinnen und Ärzte sind solche Patienten eine Herausforderung. Viele benötigen eine Anästhesie für Untersuchungen, Akutfälle müssen ins Krankenhaus ausweichen. Wartezeiten können sich ebenso über viele Monate erstrecken.

Bereits seit Jahren fordern Sandra Rinofner und Melanie Mühlthaler von der Lebenshilfe Region Judenburg eine Gesundheitsversorgung für Menschen mit Beeinträchtigung. Das „Institut für Inklusive Medizin“, eine Termin-Ambulanz im Zeltweger Ärztezentrum, nimmt sich nun ab sofort den Bedürfnissen solcher Menschen an. Dieses Institut hat sein Vorbild in der Einrichtung „Lebenswelten Kainbach“, deren Bewohner vollumfänglich ärztlich betreut werden. Leiterin des Instituts Kainbach, und nun auch Zeltweg, ist Ehrentraud Roitner.

Ehrentraud Roitner bei der Untersuchung in der Ordination © Karl Schrotter

Auch neurologische Hilfe wird angeboten

Zu einem Behandlungstermin kommt man wie folgt: Die Anliegen werden telefonisch in Kainbach entgegengenommen. Der Anrufende bekommt eine Checkliste - welchen Arzt braucht es, etwa einen Neurologen oder einen Allgemeinmediziner? Die Ärzte kommen nach Anmeldung und Bedarf. Wenn das Anliegen bekannt ist, bekommt man einen Termin. „Ein Krankenhaus können wir natürlich nicht anbieten, aber rasche Abwicklung bei Problemen. Es wird je nach Bedarf sondiert werden müssen, was es noch braucht“, so die Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar, die die neue Einrichtung am 11. Jänner besucht hat. An einem Donnerstag pro Monat hat man nun in Zeltweg die Möglichkeit, allgemeinmedizinische Dinge abzuklären und neurologische, psychologische Ansprechpartner wahrzunehmen.

Das Angebot umfasst nach Terminvereinbarung neben Diagnostik, einschließlich Anamneseerhebung und Therapie, präventive und rehabilitative Leistungen. Allgemeinmedizin, Neurologie und Psychotherapie, Psychiatrie sowie Innere Medizin sind nur einige der medizinischen Leistungen, die auf Anfrage angeboten werden. Zusätzlich werden, ebenfalls nach Terminvereinbarung, auch Laborleistungen wie Blutabnahme und OP-Vorbereitungen (Narkosetauglichkeit) durchgeführt.