Zwischen ungläubigem Staunen und Kopfschütteln schwankt die Stimmung in der Innenstadt von Zeltweg. Am Freitag wurden 14 Parkplätze in bester Lage mit Ketten abgesperrt. Und das in jener Stadt, in der es im Zentrum mit Parkplätzen ohnehin eng hergeht. Es handelt sich um den Bereich vor dem ehemaligen Billa-Geschäft, das im vergangenen Februar geschlossen hat. Besitzer der Parkplatzfläche und des Einkaufszentrums ist die Unternehmerfamilie Hartleb.