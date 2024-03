„Ich möchte mich bei der Polizei bedanken“, sagt Josefa Egghart wenige Tage nach dem Einbruch in ihr Geschäft. Innerhalb weniger Minuten seien die Einsatzkräfte am Tatort gewesen: „Sie waren so schnell da. Hut aber vor dieser Arbeit, die ja auch gefährlich ist “, findet Egghart lobende Worte.