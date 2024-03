Es sollte vor allem schnell gehen: So brachen am Sonntag gegen 23.30 Uhr unbekannte Täter das Vorhängeschloss des Absperrgitters vor dem Eingang zum Knittelfelder Waffengeschäft auf. Sie ignorierten den akustischen Alarm, schritten ins Geschäft und zerschlugen die Glas-Vitrine, um an sechs Faustfeuerwaffen verschiedener Marken zu gelangen.

Bald darauf waren die Täter fort, eine Fahndung verlief negativ. Die Erhebungen gehen weiter.