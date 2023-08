200.000 Euro Schaden nach E-Bike-Diebstahl: "Das waren hochprofessionelle Täter"

Dreiste Raddiebe drangen in der Nacht auf Dienstag in das Sportgeschäft von Roman Gruber in St. Lorenzen bei Knittelfeld ein. Binnen zehn Minuten richteten sie enormen Schaden an. Die Polizei fahndet nach den Tätern.