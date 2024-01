Eine überraschende Entwicklung gibt es in der seit mehreren Jahren andauernden Causa Pfaffendorf, bei der es kurz gefasst darum geht: In dem Zeltweger Ortsteil sollen 34 Einfamilienhäuser entstehen. Anrainerinnen und Anrainer sagten dem Projekt aus unterschiedlichen Gründen den Kampf an. Einer davon: die Rodung von Murwald.