Neues gibt es in der Causa Pfaffendorf: Im Vorjahr sorgte die Rodung eines 7600 Quadratmeter großen Teilstücks Murwald in Zeltweg für breite Proteste in der Bevölkerung. Nun hat der Verbund auf ebenjenen Gründen fast 35.000 Quadratmeter Bauland für zwei Millionen Euro zum Verkauf ausgeschrieben. "Das Grundstück war noch vor einem Jahr beliebtes Naherholungsgebiet und wertvoller Rückzugsort für seltene Tierarten im Murwald. Nun soll es also mit Einfamilienhäusern zugebaut werden", kritisiert Silvia Hartleb von der Grünen Bürgerliste Zeltweg.