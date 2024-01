Die aktuelle Legislaturperiode des Nationalrats wird in diesem Jahr enden - und somit in den kommenden Wochen und Monaten Wahlkampf im Mittelpunkt stehen. Natürlich auch in der Region. Langsam zu bewerben beginnt die SPÖ den politischen Aschermittwoch, den Max Lercher 2019 in der Region ins Leben gerufen hat. Heuer soll die Veranstaltung wie berichtet noch größer aufgezogen werden, entsprechend geht es in die Zechnerhalle in Kobenz. Der Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Regionalchef Lercher lädt auch immer Gäste ein: Zur diesjährigen Aschermittwochsveranstaltung (14. Februar) werden Bundesparteivorsitzender Andreas Babler, Eva-Maria Holzleitner (Bundesvorsitzende der SPÖ Frauen) sowie Landeschef Anton Lang erwartet. Lercher selbst wird nach der Wahl übrigens nicht mehr im Nationalrat vertreten sein: Er gab ja seinen politischen Rückzug bekannt, nachdem Babler den Kampf um den Parteivorsitz gewonnen hatte. Lercher hatte dabei Hans Peter Doskozil unterstützt.